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Geçinemeyen genç ekonomiye isyan etti: "Kirayı ödedikten sonra bize 500 TL kalıyor"

09 Mayıs 2022 12:31

18 yaşında bir genç kızın sosyal medya platformu TikTok’ta üzerinden paylaştığı video gündem oldu. Yaşadığı geçim sıkıntısını ve babasının asgari ücretle çalıştığını söyleyen genç kız, önceki iki sene babasının işsiz olduğunu belirterek, borçlardan dolayı da maaşın kesildiğini ve maaştan 3 bin 250 lira kaldığını söyledi.

Açık öğretimde okuduğunu ve iş aradığını söyleyen genç kız, kirayı ödedikten sonra ise geçinmek için kendilerine beş yüz lira kaldığını ifade etti.

 

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