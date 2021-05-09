Geçinemediğini belirten vatandaş: Ülkeyi CHP yönetmiyor; Erdoğan sabah akşam CHP’yi hedef almayı bıraksın gelsin bize baksın

17 günlük 'tam kapanma'da yayınlanan genelgeyle semt pazarlarının cumartesi günü açılmasıyla pazardan 50 TL harcamasına rağmen bir şey alamadığını belirten yurttaş, “Ülkeyi CHP yönetmiyor. Erdoğan sabah akşam CHP’yi hedef almayı bıraksın gelsin bize baksın” dedi.

TELE1'e konuşan vatandaş, milletvekillerine de çağrıda bulunarak "Gelsinler, aldığım parayı da onlara vereceğim 1 hafta geçinsinler" diye konuştu.

TELE1 Muhabiri Engin Açar’ın mikrofon uzattığı bir pazar esnafı da 'tam kapanma'dan öncesine göre fiyatların yüzde 40 arttığını belirtti.

Kaynak: TELE1