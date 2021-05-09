T24 LogoT24 Logo
Haberler

Geçinemediğini belirten vatandaş: Ülkeyi CHP yönetmiyor; Erdoğan sabah akşam CHP’yi hedef almayı bıraksın gelsin bize baksın

"Gelsinler, aldığım parayı da onlara vereceğim 1 hafta geçinsinler"

09 Mayıs 2021 10:25

17 günlük 'tam kapanma'da yayınlanan genelgeyle semt pazarlarının cumartesi günü açılmasıyla pazardan 50 TL harcamasına rağmen bir şey alamadığını belirten yurttaş, “Ülkeyi CHP yönetmiyor. Erdoğan sabah akşam CHP’yi hedef almayı bıraksın gelsin bize baksın” dedi.

TELE1'e konuşan vatandaş, milletvekillerine de çağrıda bulunarak "Gelsinler, aldığım parayı da onlara vereceğim 1 hafta geçinsinler" diye konuştu. 

TELE1 Muhabiri Engin Açar’ın mikrofon uzattığı bir pazar esnafı da 'tam kapanma'dan öncesine göre fiyatların yüzde 40 arttığını belirtti.

Kaynak: TELE1

 

semt pazarıtam kapanmasokakröportajerdoğanchp

Diğer Videolar

Herkesin önünde aracını yanaştırdı, binlerce liralık sigara çaldı

Yer Şanlıurfa; kavga edenlere arabayla defalarca çarptı

İmamoğlu, Yakuplu Kent Ormanı'nın hikâyesini paylaştı; "Uzun bir çabanın ve mücadelenin ürünü"

Kazada yaralanan kadına "Öl" dedi

Vatandaştan erken seçim çağrısı: Erdoğan kendine güveniyorsa hemen seçim yapsın

Beyoğlu'nda esnafın meydan kavgası kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24