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Geçim sıkıntısını anlatan vatandaşın sözünü böyle kesti: Bizim insanlarımız çok nankör, herkesin kapısında arabası var

27 Ekim 2021 09:30

İstanbul Eminönü'nde sokak röportajı sırasında yaşadığı geçim sıkıntısını anlatan bir vatandaşın sözünü kesen kadın, ekonomikden dert yanan vatandaşa "Bizim insanlarımız çok nankör, herkesin kapısında arabası var" dedi.

Medyali isimli Youtube kanalında yayınlanan ve sosyal medyada gündem olan röportaj sırasında kadın ekonominin çok iyi olduğunu, AKP iktidarının çok iyi hizmetler yaptığını dile getirerek, kendisiyle aynı görüşte olmayanlara tepki gösterdi. 

Kadın cinayetlerinin de tartışıldığı anlarda, kadınların örtünmesi gerektiğini savunan vatandaş, "Açma kardeşim oranı buranı Allah sana emretmiş. Kocasına sadık olsun ölmesin" sözlerini kullandı. Kadının kullandığı ifadeler çevredekilerin de tepkisini çekti. 

 

İstanbul Eminönüsokak röportajıherkesin kapısında arabası varkadın cinayetleri

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