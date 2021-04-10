Gaziantep'i ziyaret eden Ahmet Davutoğlu, partisin il başkanlığının açılışında halaya durdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı’nın açılışını gerçekleştirmek üzere gittiği Gaziantep’te halaya durdu.

İl Başkanı Bekir Öztekin ve çevre illerin il başkanlarının da katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde yapılan kutlama sırasında davul zurna eşliğinde halay çekildi.

Sosyal mesafeye dikkat edilmediği görülen görüntülerde ayrıca bazı kişilerin de maske takmadığı dikkat çekti.

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