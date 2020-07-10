Gazetecilerden Barış Pehlivan'a doğum günü sürprizi

Gazeteciler, tutuklu gazeteci Barış Pehlivan'ın doğum gününü kutladı.

Haberin Var Mı İnisiyatifi Barış Pehlivan'ın doğum günü için bir video hazırladı. Hazırlanan videoda gazeteciler 'İyi ki doğdun Barış Pehlivan' yazılı pankart ile tutuklu gazeteci Pehlivan'a seslendi.

Gazeteciler doğum günü mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Barış Pehlivan bugün 37 yaşında.

Ömrünün son 10 yılının 2 yılını hapiste geçirdi. Cinayetten değil, yazdıklarından.

Barış Pehlivan bugün 444 aylık.

Hayatının son 120 ayının 78’inde ağır ceza mahkemelerinde yargılandı. Dolandırıcılıktan değil, haber yapmaktan.

Barış Pehlivan bugün 13 bin 515 günlük.

Yaşamının son 126 gününde tecrit altındaydı. Hapiste düzeni bozduğu için değil, onun düşüncelerine öfkeleri bitmediği için.

Barış Pehlivan bugün 324 bin 360 saatlik insan.

Son 3 bin 24 saatinde çocuğundan ayrı. Uzak yollardan değil, görmesi bile yasak olduğundan.

Annesi Barış’ı 37 yıl önce bir kez doğurdu.

O ise kendisini gazeteci olarak doğurdu. Baba olarak doğurdu. Rüzgara karşı yürüyen bir aydın olarak doğurdu. Mahkeme kürsülerinde kalemi, kağıdı, fikri savunan bir sanık olarak doğurdu. Tek kişilik bir koğuşta avlusundaki kuşlarla arkadaş olarak doğurdu.

İnsan bazen kendi doğum gününü bile unutur. Şimdi Barış’ın hürriyetini kendi hürriyeti gibi bekleyen milyonlarca insan 10 Temmuz’u hatırlıyor. Haksız yere tutuklanan fikir insanlarıyla birlikte dışarıda olmasını bekliyor.

İyi ki doğdun Barış!"

Tecrit altında tutulan Barış Pehlivan'ın arkadaşları doğum gününü kutladı. Bu fotoğraf ona bir hediye. Pehlivan kendisine bir gün sonra teslim edilen gazetede görecek.