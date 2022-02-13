Gazeteci Zafer Arapkirli, AKP'li Çamlı'nın CHP'ye yüklendiği anları taklit etti

Gazeteci Zafer Arapkirli KRT’deki ‘Zafer Arapkirli ile Medyaterapi’ programında AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın elektrik, doğal gaz faturalarındaki zamlardan CHP'yi sorumlu tuttuğu anları taklit etti.

Arapkirli Çamlı'nın sözlerini taklit etmeden önce ''Levent Kırca nurlar içinde yatsın. Şimdi olsaydı bu Ahmet Hamdi Çamlı beyefendinin taklidini yapmıştı ve parodi olarak bu akşam ekranlardaydı'' ifadelerini kullandı.

Çamlı Akit TV'de katıldığı programda, "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD'nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum'' demişti.

TIKLAYIN - AKP’li Çamlı: Bugün doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür