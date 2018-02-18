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Gazeteci ve ünlü fotoğraf sanatçısı Ergun Çağatay son yolculuğuna uğurlandı

18 Şubat 2018 19:04

Ünlü fotoğraf sanatçısı, usta gazeteci Ergun Çağatay son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Ergun Çağatay'ın eşi Kari Çağatay, çocukları Erol Çağatay ve Yasemin Oytaç ile damadı Engin Oytaç, gelini Magelen Çağatay'ın yanı sıra fotoğrafçı ve gazeteci Coşkun Aral katıldı. Öğle vaktı kılınan cenaze namazının ardından Ergun Çağatay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda bir süre taşınarak cenaze arabasına konuldu. Çağatay'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fotoğrafçı ve gazeteci Coşkun Aral, Ergun Çağatay'ın ustalarından biri olduğunu belirterek, "Kendisinden çok şey öğrendim. 17-18 yaşlarında foto muhabirliğine başladığım zaman bir işte tanışmıştık. Bir süre asistanlığını yaptım. Ergun Çağatay, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele uzanan foto muhabirliğinin yüz aklarından birisiydi. Çok güzel işler yapmıştı, yeni projeleri vardı. Projelerini tamamlayamadan bizi terk etti" dedi. Marmara Üniversitesi Hastanesi´nde geçtiğimiz hafta açık kalp ameliyatı olan 81 yaşındaki gazeteci Ergun Çağatay, önceki gün aynı hastanede hayatını kaybetmişti.

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