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Gazeteci Serdar Akinan: Bir kadın Ankara temsilcisinin eşi, bir sanayi bölgesini yağmalamış, insanlığa karşı işlenen suçlarda yargılanacak boyutta

21 Haziran 2021 10:56

Gazeteci Serdar Akinan, Suriye'de sanayi tesislerinin ve zeytinyağının yağmalandığını anlatırken bir bakanın kardeşi ile bir gazetenin Ankara temsilcisinin eşinin de bu işin içinde olduğunu iddia etti. 

KRT TV’de “Ne Oldu?” programında konuşan IŞİD ile ilgili bir belgesel çeken Akinan,  bu belgesel çekimi için bulunduğu Suriye'de edindiği bazı bilgileri paylaştı. 

Akinan, “Suriye'nin en önemli sanayi tesislerinin bulunduğu bölge yağmalandı. Sökülüp fabrikalar getirildi. Bu operasyonu yapan firmanın sahibinden bahsediyorum. Bunun Ankara'daki ilişkileri kim? Bunun eşi, gazeteci hanımefendi kimlerle ne kadar ilişki içinde?” ifadelerini kullandı. 

Akinan, programda şunları söyledi:

"Ben bir belgeselle uğraşıyorum, IŞİD belgeseli, Türkiye'ye IŞİD saldırıları gibi bir şey. 15 gündür ben bölgede, Güneydoğu'da geziyorum. Öyle şeyler konuşuluyor ki... Araziye çıkınca görüyorsun. İnanamayacağınız isimler Suriye'nin yağmalanmasında, çok ünlü bir gazetecinin eşi olduğu söyleniyor. Fabrikayı yağmalamış. Gidiyorsun, çok üst düzey bir, çok üst düzey bir adamın oğlu, PKK'nin kontrol ettiği... (Araya girilip hangi gazeteci olduğu soruluyor) Bir kadın Ankara temsilcisinin eşi, Suriye'nin yağmalanmasındaki şirketin sahibi adam ya... Bir sanayi bölgesi, insanlığa karşı suçlarda yargılanacak boyutta. Bir ülkenin bir sanayi tesisini, ya İzmit bölgesini yağmalıyorsun... Suriye'nin en önemli sanayi tesislerinin bulunduğu bölge yağmalandı. Sökülüp fabrikalar getirildi. Bu operasyonu yapan firmanın sahibinden bahsediyorum. Bunun Ankara'daki ilişkileri kim? Bunun eşi, gazeteci hanımefendi kimlerle ne kadar ilişki içinde?"

 

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