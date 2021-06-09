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Gazeteci Semra Topçu, "İşte Sezgin Baran Korkmaz ile Saray'ın bağlantısı" diyerek o doğum günü mesajını paylaştı

İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'ya doğum günü mesajı

09 Haziran 2021 14:01

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kara para aklama operasyonu öncesinde görüştüğü Sezgin Baran Korkmaz'ın bu görüşmenin hemen ardından yurt dışına çıktığı'na ilişkin iddiası tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci Semra Topçu da "İşte Sezgin Baran Korkmaz ile Saray'ın bağlantısı" diyerek Sezgin Baran Korkmaz'ın Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'ya olan doğum günü mesajını paylaştı. 

Sezgin Baran Korkmaz'ın Cumhurbaşkanlığı ile iletişimini sağladığı iddia edilen Korkmaz Karaca'ya gelen mesajı Topçu, Youtube kanalında yaptığı yayında paylaştı. Sezgin Baran Korkmaz mesajında Korkmaz Karaca için şunları söylüyor;

"Çok kıymetli dostum, abim Korkmaz. İyi ki doğdun, iyi ki seni tanıdım kardeşim. Bu zorlu, çakıllı yollarda bir hemşehri olarak bana gösterdiğin destek hiç unutmayacağım kadar kıymetli. Allah seni çoluğunun çocuğunun başından eksik etmesin. Allah sana her daim huzurlu günler nasip eylesin."

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