Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kara para aklama operasyonu öncesinde görüştüğü Sezgin Baran Korkmaz'ın bu görüşmenin hemen ardından yurt dışına çıktığına ilişkin iddiası tartışılmaya devam ediyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, Korkmaz'ın holding binasını kullanan bir siyasetçi olduğuna ilişkin söylemine işaret ederek, "Hemen belirtelim ki o kişi eski milletvekili ya da halen milletvekili olan kişi değil. Konuyu araştırdığımızda, holdingin ofisini kullanan kişinin halen Cumhur­başkanlığı'nda danışman olarak görev yaptığını öğre­niyoruz" dedi.

"SBK holding hakkında açılan 'Suç gelirinin aklan­ması' dosyası incelendiğin­de cevaplandırılması gere­ken iki önemli soru çıkıyor" diyen Öztürk, devamında şunları kaydetti:

"1-Dava dosyasında bir­birinden farklı iki ayrı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunu­yor. MASAK tarafından, 5 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen yazıda “Suça rastlanmadığı, kara paranın aklanması, suç gelirinin aklaması yok” deniliyor. Mahkeme, MASAK'ın bu yazısı üzerine, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışı­na çıkış yasağını kaldırdığı anlaşılıyor.

2- MASAK tarafından SBK Holding'le ilgili olarak C. Savcılığı'na 27 Ara­lık 2020 tarihinde ikinci raporu gönderiyor. Birinci raporla taban tabana zıt rapor düzenlendiği anla­şılıyor. Önceki raporunda kara paranın aklanması diye bir durumun olmadı­ğı belirtilmesine rağmen, yaklaşık 1,5 ay sonra ha­zırlanan raporda ise 'Suç gelirinin aklanması var' deniliyor. Gelen bu rapor üzerine Cumhuriyet Savcı­lığı yeniden SBK Holding ile ilgili operasyon kararı veriyor."

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