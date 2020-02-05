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Gazeteci Sedat Ergin: Kimse Rus paralı askerleri Wagner'in Libya'ya Putin'in bilgisi dışında gittiğini düşünmüyor

Hürriyet yazarı Ergin, Libya'daki durumu T24'e değerlendirdi

05 Şubat 2020 11:40

Metin Kaan Kurtuluş

Gazeteci Sedat Ergin, Rusya'nın Libya'daki tutumunda ciddi bir inandırıcılık sorunu olduğu  değerlendirmesinde bulundu.

T24'e açıklamalarda bulunan Hürriyet yazarı Ergin, Kremlin'in "Libya'daki Rus paralı askerlerin Moskova ile bir bağlantısı yok" açıklamasının hiç bir inandırıcılığı olmadığını söyledi. Ergin, "Tanıdığımız Putin, istediği takdirde Wagner'i (Rus paralı asker şirketi) kontrolü altına alamaz mı? (Libya Ulusal Ordusu Komutanı) Halife Hafter'i kontrol etmeye kıyasla çok daha kolay. Tek bir talimatına bakar" dedi.

Tecrübeli gazeteci, "Kimse Wagner'in oraya Putin'in bilgisi dışında gittiğini düşünmüyor" diye konuştu.

Berlin Konferansı'ndan sonra açıklanan 25 maddelik metni "iyimserlikle" karşıladığını ifade eden Ergin, Libya'daki krize dahil olan Hafter dışında tüm aktörlerin de bu maddelere imza attığına dikkat çekti. Ergin, Hafter'in arkasındaki Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın metne imza attığını hatırlatarak, "Onlardan beklenen Hafter'i bir kenara çekip dizginlemeleri" dedi

Mısır ile Hafter'in arasının bozulmaya başladığı iddialarını da değerlendiren Ergin, "Bu durumun sahaya yansıdığı söylemek şu an çok mümkün değil" diye konuştu.

 

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