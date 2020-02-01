Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Gazeteci Sedat Ergin, Suriye'de muhalefetin elinde kalan son bölge olan İdlib'in fiilen bölünme olasılığı olduğunu ifade etti.

T24'ün sorularını yanıtlayan Ergin, İdlib'teki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli gazeteci, 17 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de İdlib konusunda vardığı mutabakata ülkelerin uyup uymadığını da madde madde değerlendirdi. Ergin, iki tarafın da uymadığı maddeler olduğuna dikkat çekti.

Suriye'deki iç savaşta artık finale gelindiğini ifade eden Ergin, "Bu son perdenin çok uzun süreceğini ifade etti. Bu son perdede insani trajedilerin önlenmesi gerektiğini ifade eden tecrübeli gazeteci, İdlib'deki terör örgütlerinin de tasfiye edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ergin, İdlib'den Türkiye sınırına doğru hareket eden yüz binlerce sığınmacıya da dikkat çekti. Bu insanların kötü koşullar altında yaşamak zorunda kalacağını ifade eden Sedat Ergin, "Bu kötü koşullar kökten dinciliğin, aşırıcılığı ve radikallerin çok rahat filizlenebildiği bir alan olduğunu" dile getirdi.





