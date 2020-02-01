T24 LogoT24 Logo
Videoröportaj

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Hürriyet yazarı 10 maddelik Soçi Mutabakatı'ndan bugüne İdlib'i T24'e değerlendirdi

01 Şubat 2020 19:32

Metin Kaan Kurtuluş

Gazeteci Sedat Ergin, Suriye'de muhalefetin elinde kalan son bölge olan İdlib'in fiilen bölünme olasılığı olduğunu ifade etti.

T24'ün sorularını yanıtlayan Ergin, İdlib'teki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli gazeteci, 17 Eylül 2018'de  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de İdlib konusunda vardığı mutabakata ülkelerin uyup uymadığını da madde madde değerlendirdi. Ergin, iki tarafın da uymadığı maddeler olduğuna dikkat çekti. 

Suriye'deki iç savaşta artık finale gelindiğini ifade eden Ergin, "Bu son perdenin çok uzun süreceğini ifade etti. Bu son perdede insani trajedilerin önlenmesi gerektiğini ifade eden tecrübeli gazeteci, İdlib'deki terör örgütlerinin de tasfiye edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ergin, İdlib'den Türkiye sınırına doğru hareket eden yüz binlerce sığınmacıya da dikkat çekti. Bu insanların kötü koşullar altında yaşamak zorunda kalacağını ifade eden Sedat Ergin, "Bu kötü koşullar kökten dinciliğin, aşırıcılığı ve radikallerin çok rahat filizlenebildiği bir alan olduğunu" dile getirdi.



ETİKETLER

sedat erginidlibsuriyerusyatürkiyebölgemuhalefet

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

Yurttan Koronavirüs Manzaraları: 'Superman’ sokaklarda; telekonferansla evlilik ilanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Asıl sıkıntı 28 Haziran'dan sonra yaşanacak" diyen astrolog Dinçer Güner:...

İmamoğlu'ndan hükûmete çağrı: 800 bin İstanbullu dün toplu ulaşımı kullandı,...

AKP, infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Türkiye'de Koronavirüs | 46 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24