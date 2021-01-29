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Gazeteci Sedat Ergin: ABD Dışişleri Bakanı sert bir başlangıç yaptı; Washington Türkiye'ye karşı elini biraz yüksekten açacak

29 Ocak 2021 14:00

Metin Kaan Kurtuluş

ABD'de Joe Biden'ın geçen hafta yemin ederek Beyaz Saray'a girmesinin ardından bu hafta da Antony Blinken Senato onayı alıp Dışişleri Bakanı olarak göreve başladı. Bu vesileyle, masada S-400'lerden YPG'nin statüsüne birçok konunun bulunduğu ABD-Türkiye ilişkilerinde de yeni bir dönem başlamış oldu.

Gazeteci Sedat Ergin, Biden iktidarında Türkiye-ABD ilişkileri konusundaki öngörülerini T24'e anlattı. 

Ergin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Trump'la kurduğu 'direkt ilişki' modelinin geçmişte kaldığı ve yeni dönemde ilişkilerin kurumlar üzerinden ilerleyeceği görüşüne çoğunlukla katıldığını söylese de, Trump dönemi kadar olmasa da Erdoğan ve Biden arasında bulunacak bir kanalın en etkili karar alma hattı olacağını düşündüğünü söyledi.

Blinken'ın S-400 konusunda konuşurken Türkiye'yi "sözde müttefik" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Ergin, Biden iktidarından bu kadar sert bir başlangıç beklemediğini ve ilk hamlenin düşündüğünden erken yapıldığını ifade etti. Ergin, Trump yönetiminin son döneminde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı aldığına ve Rusya'dan silah alan ülkelere yaptırım uygulanması yönünde yasa olduğuna dikkat çekerek Biden yönetiminin S-400 konusunda çok hareket alanı olmadığını söyledi. 

ABD ve Türkiye arasında büyük ve uzun bir pazarlık dönemi olacağını söyleyen Ergin, Washington'un başlangıç döneminde elini biraz yüksekten açmak istediğinin anlaşıldığı değerlendirmesinde bulundu. 

Biden'ın çok uzun süre senatör olarak görev yaptığını ve Blinken'ın da Kongre'ye danışmanlık yaptığını hatırlatan Ergin, yeni iktidarın ABD dış politikasını Kongre ile birlikte yönlendirmesini beklediğini ve bunun Türkiye'nin dikkat etmesi gereken bir faktör olduğunu dile getirdi. Kongre'nin yeni iktidarın Türkiye politikasında da çok belirleyici olacağı değerlendirmesinde bulunan Ergin, Kapitol Binası'nda Türkiye'ye bakışın çok olumsuz olduğunu söyledi. Trump'ın Barış Pınarı Harekâtı döneminde olduğu gibi bazı tasarıların Senato'da görüşülmesinin önüne geçtiğine dikkat çeken Ergin, yeni dönemde Kongre'nin iki kanadında da üstünlüğün Demokratlarda olmasının bu durumu değiştireceğini ifade etti.

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