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Gazeteci Levent Gültekin: Başörtülülerden ne kadar özür dileniyorsa, başörtülülerin de özür dilemesi lazım

"Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu"

16 Kasım 2021 09:12

Gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını değerlendirirken, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiya, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülerden özür dilemesinin asıl mesele olmadığını ifade eden Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi." ifadelerini kullandı.

Açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP  İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gültekin'i hedef alarak, "CHP usulü helalleşme" ifadelerini kullandı.

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