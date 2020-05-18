Gazeteci Hakan Gülseven ve Taylan Kulaçoğlu’nun gözaltına alınmasını eleştiren Sezgin Tanrıkulu: Hükümet deviren Pelikan'a neden soruşturma açılmıyor?

Sosyal medyayı aktif kullanan Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven’in gözaltına alınmasını değerlendiren insan hakları savunucusu CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Hükümeti deviren Pelikan grubu hakkında neden soruşturma açılmıyor” dedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında gündemdeki konuları yorumlayan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP’li 5 belediye daha atanan kayyımları, RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği cezaları, baroların yapısının değiştirilmesini, İş Bankası’nın Hazine’ye devredilmesi tartışmalarını ve Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven’in gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven’in gözaltına alınmasını yorumlayan Tanrıkılu, “Çağlayan Adliyesi’nin basın danışmanı gibi çalışan gazeteler var. Teşebbüs bile değil hükümeti deviren Pelikan grubu hakkında neden işlem yapmıyorsunuz?” dedi.

Ne Olmuştu?

17 Mayıs’ta gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Taylan Kulaçoğlu, İsimsizler Hareketi kurduğu yönünde haberlerin ardından gözaltına alındı.

Red Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Gülseven de aynı gün gözaltına alındı.

Avukat Tamer Doğan, Kulaçoğlu ve Gülseven’in “Halkı kin ve düşmanlığa sevk’ suçlamasından serbest bırakıldığını ancak ‘Örgüt propagandası’ suçlamasından Balıkesir Adliyesi’ne sevk edildiğini açıkladı.