Gazeteci Deniz Zeyrek 'Kulaklarımla duydum' diyerek açıkladı: Kavcıoğlu göreve geldiğinde hedef buydu

Gazeteci Deniz Zeyrek, Fox TV'deki Orta Sayfa programında ekonomi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, yüzde 19 olan faizin yüzde 14'e indirilmesi kararının Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve geldiğinde verildiğini belirterek "Ankara'da Kavcıoğlu göreve geldiğinde temel hedefin, faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e düşürmek olduğunu duydum, kulaklarımla duydum. Yani Kavcıoğlu göreve geldiğinde hedef buydu, yüzde 14'e çekilecekti." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, dolardaki yükselişe rağmen faiz indirimini sürdürüyor. 4 ayda toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşti. Konuya ilişkin Fox TV'deki Orta Sayfa programında değerlendirmede bulunan gazeteci Deniz Zeyrek şunları söyledi:

"Ankara'da Kavcıoğlu göreve geldiğinde temel hedefin, faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e düşürmek olduğunu duydum, kulaklarımla duydum. Yani Kavcıoğlu göreve geldiğinde hedef buydu, yüzde 14'e çekilecekti. Formülasyon bir, iki, ikiydi. Döviz kurları aşırı reaksiyon gösterince bir bir böldüler."