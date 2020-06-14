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Gazeteci Candaş Tolga Işık: Kılıçdaroğlu, 'Beni virüs değil sizin bu düzeniniz öldürür' diyen TIR şoförünün işe alınması için talimat verdi

14 Haziran 2020 18:12

Gazeteci Candaş Tolga Işık, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun salgın sürecinde "Beni virüs değil, sizin düzeniniz öldürür" paylaşımının ardından gözaltına alınan, işinden kovulan ve son çektiği videoyla iş bulmak için yardım isteyen TIR şoförü Malik Yılmaz için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı arayarak talimat verdiğini söyledi.

TIR şoförü Malik Baran Yılmaz, salgın sürecinde "Beni virüs değil, sizin düzeniniz öldürür" dediği videoyu paylaşmasının ardından gözaltına alındı, işinden kovuldu ve tekrar iş bulamadı. 

Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Yılmaz, "Merhaba ben Malik Yılmaz. Beni TIR şoförü olarak tanıdınız ama artık öyle değil. İnternete attığım videodan sonra işten çıkarıldım. O günden beri işsizim. İskenderun'da başvurmadığım yer kalmadı. Virüsten dolayı ya da çekindikleri bir şey mi var bilmiyorum ama o günden beri iş bulamadım. Bana yardımcı olabilecek birileri varsa çok sevinirim. Ne iş yapacağımın hiçbir önemi yok, elimden her iş geliyor. Ailemi kimseye muhtaç etmeyip geçindirdikten sonra her işi yapmaya hazırım" diye konuştu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun salgın sürecinde "Beni virüs değil, sizin düzeniniz öldürür" paylaşımının ardından gözaltına alınan, işinden kovulan ve son çektiği videoyla iş bulmak için yardım isteyen TIR şoförü Malik Yılmaz için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı arayarak talimat verdiğini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalemi Abdullah Tütüncü'nün T24'e verdiği bilgiye göre, 'CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da TIR şoförü Malik Yılmaz konusuna duyarlılığı var.'

Yılmaz videoda söylediği “Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Ha senin lafınla açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez, beni bu düzeniniz öldürür” sözleriyle gündeme gelmişti.

Yılmaz videoda söylediği “Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Ha senin lafınla açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez, beni bu düzeniniz öldürür” sözleriyle gündeme gelmişti.

 

 

 

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