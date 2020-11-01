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Gazapizm, depremde hayatını kaybeden Göztepeli Ali Çağın Kaygusuz'u andı: Tam da bu yüzden içimizde hep bir akşam hüznü kalacak!

Ali Çağın Kaygusuz, İzmir'deki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti

01 Kasım 2020 18:37

Gazapizm olarak bilinen rap müzisyeni Anıl Acar, İzmir'i sarsan ve şu ana kadar 62 vatandaşın hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un fotoğrafını paylaşarak "Tam da bu yüzden içimizde hep bir akşam hüznü kalacak! Başımız sağolsun. Ali’yi kaybettik" diye yazdı. 

Öte yandan Kaygusuz'un bağlama çaldığı görüntüler de sosyal medya hesabında paylaşıldı. Kaygusuz, videoda bağlama çalarak türkü söylüyor. 

Ne olmuştu?

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'u kaybetmişti. Bir dönem kulüpte stajyer olarak da çalışan Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılmıştı.

Ali Çağın Kaygusuz'un arkadaşı oyuncu Rıza Kocaoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

TIKLAYINIZ -  Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun enkaz başında beklediği, Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti

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