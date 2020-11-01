Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun enkaz başında beklediği, Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'i sarsan 6,9 büyüklüğündeki deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'u da sevdiklerinden kopardı. Rıza Kocaoğlu, Ali Çağın Kaygusuz'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'i sarsan 6,9 büyüklüğündeki deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'u kaybetti. Bir dönem kulüpte stajyer olarak da çalışan Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılmıştı.

Sarı-kırmızılı camia, genç taraftarın da kısa süre içinde enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkarılması için dua ederken kötü haber gece yarısı geldi. Ali Çağın Kaygusuz'un arkadaşı oyuncu Rıza Kocaoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Göztepe dün genç taraftar için yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.