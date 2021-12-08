Gani Müjde: Yıllar öncesinden görmüşüm bugünleri, çıkar telefonunu göster amcaları o gün de varmış

Senarist, yazar Gani Müjde sosyal medya hesabından sokak röportalarında çok kez tekrar edilen 'telefonunu göster' sözlerine, "Yıllar öncesinden görmüşüm bugünleri, çıkar telefonunu göster amcaları o gün de varmış, Hayat Bilgisi biteli çok oldu ama hayatlar aynen devam ediyor." diyerek tepki gösterdi.

Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı, başrollerinde Perran Kutman ve Tarık Pabuççuoğlu'nun rol aldığı "Hayat Bilgisi" dizisinden bir sahneyi Gani Müjde twitter hesabından paylaştı. İlgili sahnede okul müdürü 'Amil Bey' (Tarık Pabuççuoğlu) , 'Afet öğretmene' (Perran Kutman) okula ödenecek bir ücret için "hepsinin cep telefonu var, satsınlar alsınlar" diyerek tepki gösteriyor.

Gani Müjde'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım kullanıcılar tarafından çok beğenildi.

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