Sokak röportajında erken seçim ve ekonomi isyanına böyle itiraz etti: "Telefonunu göster''

İstanbul Üsküdar'da yapılan sokak röportajında bir kadın, yaşanan ekonomik krize isyan ederek "Erken seçime gitmemiz gerekiyor. Bizim geleceğimiz gitti çocuklarımızın gitmemesi gerekiyor" dedi.

Çevredeki vatandaşların kendisine itiraz etmesi üzerine bağırarak isyanını dile getiren kadın "Susun artık ya susun. Benim gelecek kaygım var" derken bir vatandaş ise kadına "Telefonunu göster" dedi.

Kanal Dünya'' isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda sokak röportajları sırasında yaşanan ''telefonunu göster'' diyaloğu yine tekrarlandı.