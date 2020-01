Game of Thrones 6. sezon kamera arkası görüntüleri

Türkiye’de de geniş izleyici kitlesi bulunan Game of Thrones’da 7. sezon için hazırlık yapılırken 6. sezonun kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Öte yandan Game of Thrones'un senaristleri David Benioff ve Dan Weiss, dizinin çekimlerine geç başlanacağını duyurdu. UFC Unfiltered podcast'ine katılan ikilli, "Bu sene çekimlere biraz daha geç başlıyoruz çünkü dizide artık kış geldi. Bu yüzden güneşli hava pek işimize yaramıyor. O sebeple çekim tarihlerini biraz erteledik. Böylece en güneşli yerlerde bile biraz daha gri bir havada çekim yapabileceğiz" dedi. Game of Thrones normalde Nisan ayında izleyici karşısına çıkıyor. Bu gecikme ile birlikte bu tarihte kayma yaşanacak. Dizi 13 bölümün ardından izleyicilere veda edecek.