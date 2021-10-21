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Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya Squid Game yanıtı; "Eski şampiyonlardan 1905 numaralı oyuncu geri döndü; oyun iptal"

Galatasaray, rakibinin Squid Game temalı paylaşımına yanıt verdi

21 Ekim 2021 14:10

UEFA Avrupa Ligi E grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray, rakibinin Squid Game temalı paylaşımına yanıt verdi. Sarı kırmızılılar paylaşımda kazandığı UEFA Avrupa Ligi kupasını ön plana çıkardı.
 
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında Galatasaray, Rusya'da Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor.
Maçtan önce Rus ekibinden gelen Squid Game temalı paylaşıma Galatasaray'dan aynı şekilde cevap geldi.
 
Görüntülerde kazandığı UEFA Avrupa Ligi kupasını da ön plana çıkaran sarı-kırmızılılar, rakibine gözdağı verdi.
 
Son zamanların popüler dizisi Squid Gametemasıyla hazırlanan videoda, "Eski şampiyonlardan 1905 numaralı oyuncu geri döndü. Oyun iptal" ifadeleri yer aldı.
 
Lokomotiv Moskova da maç öncesinde son günlerin popüler dizisi Squid Game temalı bir paylaşımda bulunmuştu. Kulübün resmi kanalları aracılığıyla paylaşılan videoda, dizide yer alan maskeli ekibi temsilen tesislere gelen üç kişilik grubun, oyuncuların soyunma odasına kulübün logosunun işlendiği Squid Game şekeri bıraktığı ve ‘oyun yakında başlayacak’ dediği duyulmuştu.
 
TIKLAYIN - Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray maçı öncesi Squid Game'li paylaşım: Oyun yakında başlayacak 
 
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