Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya Squid Game yanıtı; "Eski şampiyonlardan 1905 numaralı oyuncu geri döndü; oyun iptal"

Son zamanların popüler dizisi Squid Gametemasıyla hazırlanan videoda, "Eski şampiyonlardan 1905 numaralı oyuncu geri döndü. Oyun iptal" ifadeleri yer aldı.

Lokomotiv Moskova da maç öncesinde son günlerin popüler dizisi Squid Game temalı bir paylaşımda bulunmuştu. Kulübün resmi kanalları aracılığıyla paylaşılan videoda, dizide yer alan maskeli ekibi temsilen tesislere gelen üç kişilik grubun, oyuncuların soyunma odasına kulübün logosunun işlendiği Squid Game şekeri bıraktığı ve ‘oyun yakında başlayacak’ dediği duyulmuştu.