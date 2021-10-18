Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray maçı öncesi Squid Game'li paylaşım: Oyun yakında başlayacak

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Rusya ekibi Lokomotiv Moskova, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak maç öncesinde son günlerin popüler dizisi Squid Game temalı bir paylaşımda bulundu. Kulübün resmi kanalları aracılığıyla paylaşılan videoda, dizide yer alan maskeli ekibi temsilen tesislere gelen üç kişilik grubun, oyuncuların soyunma odasına kulübün logosunun işlendiği Squid Game şekeri bıraktığı ve ‘oyun yakında başlayacak’ dediği duyuldu.

Dizinin senaryosuna göre; yalnızca şekerin üzerindeki motifleri kırmadan çıkaranlar hayatta kalabiliyordu.

Beşiktaş maçından sonra Galatasaray da paylaşmıştı

Galatasaray, daha önce Squid Game temalı paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir’e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı paylaşımda “Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz” ifadelerini kullanmıştı.