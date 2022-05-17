Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Galatasaray, sosyal medya hesabından UEFA şampiyonluğuna ilişkin bir video paylaştı. Kulübün 17 Mayıs 2000'de namağlup şekilde UEFA Kupası'nı kazanmasının yıldönümünde paylaşılan videoda, şampiyonluğun pay sahiplerinden Hakan Şükür ise yer almadı.

Sosyal medyada Hakan Şükür'e hazırlanan videoda yer verilememesi tepki ile karşılanırken, kulüp, videoyu "Türk futbol tarihinde kazanılmış en büyük zafer! Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu! Namağlup UEFA Kupası Şampiyonu Galatasaray!" ifadeleriyle paylaştı.