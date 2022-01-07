Galapagos Adaları'ndaki yanardağ yeniden faaliyete geçti

Ekvador’a bağlı Galapagos takımadalarının en büyüğü Isabela Adası’ndaki Wolf (Kurt) Yanardağı, 2015 yılındaki patlamanın ardından yeniden faaliyete geçti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’a bağlı Galapagos takımadalarının en büyüğü Isabela Adası’ndaki Wolf (Kurt) Yanardağı faaliyete geçti. Ekvador Jeofizik Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, lav çıkışının olduğu yanardağın kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Adanın karşı tarafında bulunan yerleşim yerleri için ise tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Bin 701 metre yükseklikteki yanardağ, Ekvador anakarasından yaklaşık bin kilometre uzaklıkta yer alan Galapagos'taki çok sayıda aktif yanardağdan biri olarak biliniyor.

Yanardağda en son 2015 yılında patlama meydana gelmişti.

Kaynak: İHA