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Futbola 'Koronavirüs arası' verilen günlerde, Kayserispor'dan Sezen Aksu'lu 'hasret ' klibi

17 Nisan 2020 13:29

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, yeni tip Koronavirüs günlerinde tedbir amaçlı ara verilen futbola ve taraftara olan özlemini Sezen Aksu'nun 'Hasret' şarkısının duyulduğu bir video ile dile getirdi. 

Yeni tip Koronavirüs salgınından dolayı ligler iptal edilince futbola duyulan özlem artıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor da bu ekiplerden birisi. Bu sezon Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren sarı-kırmızılı kulüp, lige ara verilmesinin üzerinden 1 ay geçtikten sonra güzel bir kliple özlemini dile getirdi.

Sezen Aksu'nun hasret isimli şarkısı ile birlikte Kadir Has Stadı, sevinç, taraftar temasının işlendiği klip, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 

 

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