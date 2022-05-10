Furkan Vakfı üyelerinden Alparslan Kuytul için eylem

Furkan Vakfı üyeleri, vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'un tutuklanmasını protesto etti.

Furkan Vakfı üyeleri, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla tutuklanan vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'un tutuklanmasını protesto etti.

Protesto yapan vakıf üyeleri, yaptıkları yürüyüşü Alparslan Kuytul'un evinin önünde slogan ve alkışlarla sonlandırdı.

"Elinizden geleni ardınıza koymayın!"

Öte yandan Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin Adana'dan Ağrı Patnos L Tipi Cezaevine nakledildiğini söyleyerek "Alparslan Hocam'dan nasıl intikam alacaklarını şaşırmışlar! Sudan bahane ile hapis cezası yetmiyormuş gibi onu bir de Ağrı-Patnos'a sürgün etmişler.. Aynı sözü söylemeye devam ediyorum; elinizden geleni ardınıza koymayın! Sabredeceğiz, mücadele edeceğiz" dedi.

TIKLAYIN - Tutuklanan Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'un ifadesi ortaya çıktı: Koray Sarısaçlı polisler tarafından tehdit ediliyor