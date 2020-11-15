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Furkan Vakfı Başkanı Kuytul'dan Adalet Bakanı'na: Bütün zulümlerden sorumlusun; hakim ve savcıları günah keçisi yapacaksın!

"Emre göre karar veren hakim ve savcıların kulakları çınlasın, satıldınız"

15 Kasım 2020 13:06

T24 Haber Merkezi

Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun" sözlerini eleştirdi. Yapılan haksız tutuklamalar ve verilen hapis cezalarını hatırlatan Kuytul, Gül'ün yapılan hukuksuzluklardan sorumlu olduğunu söyleyerek, "Ülkede son 4-5 yıldır insanlar 'Adalet' diye bağırıyor. Yüz binlerce insana haksız işlem yaptınız. Siyah gözlüklülerin hakimlere gelip talimat verdiğini çok iyi biliyor... Devranın değişeceğini görüyorlar. Kaç yıldır Adalet Bakanısın ve bütün zulümlerden sorumlusun. İstediğin kadar günah çıkarmaya çalış, bu günahın altından kalkamazsın" dedi. 

Youtube kanalında yayınlanan konuşmasında Kuytul, "Suçu hakimlere ve savcılara atacaklar" dedi. "Emre göre karar veren hakim ve savcıların kulakları çınlasın" diyen Kuytul, "Satıldınız" dedi. 

Gül ne demişti?

Geçtiğimiz parşembe günü “Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu”nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Bizim yargı mensuplarından beklediğimiz budur. Şu ne der, bu ne der, bu konjonktüre uygun mu, buna bakmaz. Yargı hiç kimsenin tavsiyesine, birilerinin talimatına, telkinine bakmaz. Dosyaya, hukuka ve vicdanına göre karar verin. Yargı hukuka ve Anayasa'ya bakar" demişti.

TIKLAYIN - Reform mesajı veren Bakan Gül'den yargı mensuplarına: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun

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