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Freni patlayan İETT otobüsü, park halindeki araca çarparak durabildi

Kazada yaralanan olmadı

19 Aralık 2021 17:51

İstanbul Ataşehir'de freni patlayan İETT otobüsü, park halinde bulunan bir araca, ardından da duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 8A numaralı Batı Ataşehir - Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün freni patladı. Otobüsü durduramayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde park halinde bulunan araca hızla çarptı. Otobüs, daha sonra sokağın sonundaki beton duvara çarparak durabildi.

İETT otobüsünün çarptığı park halindeki aracın içinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

iettotobüs

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