Fransa’daki Türkler üzerine çalışan sosyolog Gaye Petek: Müslüman seçmenin yüzde 59’u aşırı sol adayı destekledi; ikinci turda Macron’a yönelecekler

1960’ların sonundan bu yana Fransa’ya giden Türklere ilişkin geniş kapsamlı çalışmalar yürüten sosyolog Gaye Petek, Fransa’nın cumhurbaşkanını belirlemesine günler kala son tabloyu göçmenler açısından değerlendirdi. Seçimin ilk turunda Marine Le Pen, Éric Zemmour gibi aşırı sağ adayların yabancı karşıtı söylemleri karşısında göçmenleri koruyan politika benimseyen aşırı sol aday Jean-Luc Melenchon’un Müslümanlardan destek gördüğünü anlatan Petek, ikinci turda kampanyasını alım gücünden göç meselesine yeniden çeviren Le Pen karşısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Melenchon seçmeninin desteğini alabileceğini belirtti.

T24’ün konuğu olan sosyolog Gaye Petek, Fransa’ya Türklerin 1960’ların sonundan itibaren başlayan göçünü değerlendirerek “Fransa’da Türklerin Tarihi” kitabında aktardığı bulgularını özetledi. Türklerin Fransa’ya hangi sebeplerle göç ettiğini, göçmenlerin karşılaştığı zorlukları ve kendisinin Fransa’da 1984’te kurduğu, göçmenlere yardım amaçlı ELELE Derneği’nin hikâyesini anlatan Petek, Fransa’daki seçim atmosferinde göçmen meselesine de değindi.

Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu özetleyen Petek, “Birinci tur ne gösterdi bize, alışılmış kuvvetli akımlar, solda Sosyalist Parti ve Chirac’ların partisi Cumhuriyetçiler, felaket bir durumda. Karşımızda ne kaldı? Macron her kesimden bir takım insandan destek gördü. Melenchon, ve Le Pen kaldı; yani uçlar ve Macron.”

Seçimin ikinci turunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşısında Marine Le Pen’in kaldığını ancak aşırı sol aday Jean-Luc Melenchon’un az bir farkla ikinci sırayı kaçırdığını anlatan Petek, Melenchon’un göçmenleri destekleyen tutumunun üçüncü sırada yer almasında etkili olduğundan bahsetti.

Petek, Le Pen’in cumhurbaşkanı olduğu bir durumda bir göçmeni ne bekler sorusunu şöyle yanıtladı: “Çok şey bekler. Birinci turda alım gücünden bahsederken birden tekrar göçmenlerle ilgili konuları ele aldı. Yeni göçmen giremez, aile girişlerini de son derece sertleştirecek. Dil konusunda vs. Barajlar koyacak. Hapiste olan göçmenler, çıkar çıkmaz memleketlerine geri gönderilecekler. Son günlerde Le Pen özelikle ‘Uyum sağlamayan çok insan var, asimile olmayan çok insan var, bunların başında aşırı örgütlere karşı Müslümanlar var’ diyor. Ortaya tekrar başörtüsü meselesini attı. Yani anayasal bir değişiklik yapması gerekiyor”

Petek, ilk turun ardından aktarılana göre Fransa’da Müslümanlar’ın yüzde 59’unun Jean Luc Melenchon’a oy verdiğini belirtirken ikinci turda bu grubun Le Pen karşısında Macron’a yöneleceğini söyledi.