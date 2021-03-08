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Fransa’da kadınlardan 8 Mart kutlaması

08 Mart 2021 11:38

Fransa’nın başkenti Paris’te kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak üzere bir araya geldi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, büyük bir coşku ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Göstericiler, meydana kurdukları stantlar ile dünyanın birçok ülkesinde kadına yönelik baskı ve şiddeti kınayarak, kadın cinayetlerinin son bulması çağrısında bulundu. Göstericiler, ellerinde kadınların birçok alanda haklarının eşit bir şekilde verilmediğine ilişkin yazıların olduğu pankartlar taşıdı. Cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadınların sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken göstericiler, bunun başlıca nedeninin suçlulara gerekli cezaların verilmemesi olduğunu ifade etti. Meydanda kurulan stantlarda göçmen kadınlar, geldikleri ülkelerdeki kadın hakları sorunlarını dile getirdi. Bazı stantlarda ise kadınlar, kendi ülkelerinin müziklerini çalarak dans etti.

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