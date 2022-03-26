Formula 1'de saldırı paniği

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde saldırı korkusu yaşanıyor.

Dün yapılan ilk antrenman turlarından sonra sokak pistinin çok yakınlarından bir patlama sesi geldi. Bu patlamanın yarışın yapılacağı yere yaklaşık 10 kilometre yakınlıktaki bir rafineriden geldiği anlaşıldı.

Rafineride bir patlamanın olduğu ve devamında da yangının çıktığı pistten dahi gözüktü.

NTV Spor'da yer alan habere göre saat 20.00'de başlaması gereken ikinci antrenman öncesinde bazı pilotların piste çıkmak istemediği görüldü. Bunun üzerine Formula 1 yönetimi, takım ve pilotları ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıdan ne sonuç çıktığı söylenmese de ikinci antrenman turunun 15 dakika gecikmeli olarak da olsa başlayacağı açıklandı.

Formula 1 yönetimi yaptığı açıklama ile yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından yarışın yapılmasına engel oluşturacak bir şeyin olmadığı ve hükümetten aldıkları güvence ile herhangi bir tehlike olmadığı söylendi.

Bu doğrultuda Suudi Arabistan Grand Prix'si planlandığı gibi devam edecek.

Saldırı Husiler tarafından yapıldı

Patlamanın İran destekli Husiler Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan Suudi Aramco petrol deposunu vurması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. İHA'da yer alan habere göre etkililer saldırı sonucu petrol deposunun yakınında bulunan 2 tankın alev aldığını açıkladı. Yetkililer olayda can kaybı bulunmadığını belirtirken, Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sarea Husilerin, Suudi Aramco'nun tesislerine füzelerle, ülkenin Ras Tanura ve Rabigh şehirlerindeki rafinerilere ise insansız hava araçlarıyla saldırdığını söyledi. Sarea ayrıca saldırının Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'daki tesisleri de hedef aldığını belirtti.