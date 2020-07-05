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Florya'daki İBB Başkanlık Konutu, İmamoğlu'nun talimatıyla halka açılıyor

05 Temmuz 2020 16:33

İBB Haber'de yer alan habere göre uzun yıllar yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve misafirleri için kullanılan İstanbul Florya'daki İBB Başkanlık Konutu başkan Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla tüm İstanbul halkının kullanımına açılacak. 

Haberde "Florya'daki İBB Başkanlık Konutu yıllardır yalnızca başkan ve misafirlerine kapılarını açıyordu. Başkan İmamoğlu'nun kararıyla artık İstanbulluların kullanımına açık olacak" denildi. 

İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da haberi alıntılayarak "Halkçı belediye" yorumunu yazdı. 

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