Finlandiya, Koronavirüs salgınıyla mücadelede nasıl başarılı oldu?

Köln

Bütün Avrupa ülkeleri yeni önlemler alıp yeni yasaklar koyarken bir tek Finlandiya salgına karşı mücadelede başarıya ulaşıyor. Ülkede epeydir vaka sayısı düşüyor. Avrupa’da enfeksiyon oranı en düşük olan ülke de Finlandiya. Geçtiğimiz son iki hafta içinde her yüz bin kişiden 46’ya yakını enfekte oldu. Doğu Avrupa ülkelerinden Slovakya’da mesela, bu rakam 528’den fazla. Hatta ilk dalgadan ekonomik olarak en az zarar gören ülkelerden biri de Finlandiya. Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Finlandiya komşu ülkesi İsveç’in seçtiği özel yolu takip ediyor ve vatandaşın kendi sorumluluğunu üstlenmesi çağrısında bulunuyor. Diğer Kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Finlandiya’da da halkın hükümete ve yetkililere güveni çok yüksek. Bu yüzden, tıpkı İsveçliler gibi Finlandiyalılar da Korona kurallarına neredeyse harfi harfine uyuyorlar.

Slovakya da özel bir yöntem izleme kararı aldı. Lockdown, yani kapanma yerine bütün vatandaşlarını hem de iki kez test ediyor. Slovak yetkililer ilk seferde hem de neredeyse bir günde nüfusun yarısını test ettiler. Test sonuçları beklenenden daha olumlu sonuç verdi, şimdilik nüfusun yaklaşık %1’i Covid-19 virüsü taşıyor. Slovakya Tabipler Birliği hükümeti halka “şantaj” yapmak ve kaynakları boşa harcamakla eleştirdi, ancak hükümet seçtiği yolda kararlı görünüyor. Test uygulamasının ikinci seferi bugün ve yarın yapılacak. Slovakya ayrıca ülkeye giren herkesten negatif test sonucu istiyor. Hatırlatalım Avusturya’nın dibindeki ülke Slovakya’nın nüfusu sadece 5,5 Milyon.

9 Kasım’dan sonra bütün Türkiye’yi riskli ilan eden Almanya’da Pazartesi gününden itibaren yeni karantina kuralları geçerli olacak. Riskli ilan edilen ülkelerden Almanya’ya gelenler bundan böyle 14 yerine 10 gün boyunca karantinada kalacaklar. Karantinadan erken çıkmak için beş gün sonra bir test yaptırılması isteniyor. Ayrıca riskli ülkelerden gelenler, bundan böyle seyahatlerinden önce internet üzerinden ( www.einreiseanmeldung.de) kayıt yaptırmak zorundalar. Bu kayıt daha önce uçakta dağıtılan formlar yerine geçecek ve sadece sağlık dairelerinin denetim amaçlı ulaşabileceği yolcu bilgileri, karantina bitiminde otomatik olarak silinecek.

Almanya’nın Erfurt kentinde Avrupa’nın ilk Korona fuarı düzenlendi. İki gün süren fuara 125 firma ve 1500 uzman katıldı. Dezenfeksiyon tünelinden, 3D maskelerine, koruyucu kapı kollarından, otomatik ateş ölçerlere kadar enfeksiyon riskini azaltacak buluşlar sergilendi. En çok ilgi çekenler vatandaşların hijyen, mesafe kuralları ile maske takıp takmadığını tespit eden robotlar oldu. pro.vention adlı fuarın hedefi insanların temasını en aza indirgemek.