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Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu'ndan Kazım Koyuncu anısına "Tsira" yorumu

26 Haziran 2021 09:30

Sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 16'ncı yıl dönümünde anılıyor. Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu, Koyuncu'nun seslendirdiği Megrelce eser “Tsira”yı yorumladı. Kadınlar, Koyuncu'yu; "Her şeye rağmen yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya' demiştin. Biz de senin şarkılarını nefesimiz kesilene dek söylemeye devam edeceğiz. Biz teşekkür ederiz şair ceketli çocuk. İyi ki bu dünyadan geçtin" diyerek andılar.

Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden, "Şair ceketli çocuk" olarak tanınan Kazım Koyuncu, yaşamını yitirmesinin 16. yıl dönümünde anılıyor. Rize'ye bağlı CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin Kadın Korosu, Koyuncu'nun anısına; Megrelce eser “Tsira”yı seslendirdiler. 

Sosyal medyada paylaşılan videoyu, kadınlar, Koyuncu'nun, "Her şeye rağmen yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya" sözlerine atıf yaparken, "Biz de senin şarkılarını nefesimiz kesilene dek söylemeye devam edeceğiz. Biz teşekkür ederiz şair ceketli çocuk. İyi ki bu dünyadan geçtin" dediler. 

Fındıklı BelediyesiKadın Korosu'Kazım Koyuncu

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