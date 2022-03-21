Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu için ‘hak yoksunluğu’ cezası istendi

Fındıklı Belediyesi tarafından 2019 yılında düzenlenen festival nedeniyle süren davada savcı mütalaasını sundu. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun ‘hak yoksunluğu’ ile cezalandırılması istendi. Karar duruşması 25 Nisan Pazartesi günü saat 11.00’da Rize/Pazar’da görülecek.

Fındıklı Belediyesi’nin ViçeFest adıyla 14-18 Ağustos’ta gerçekleştirdiği festivalde Mor ve Ötesi müzik grubunun sahne aldığı esnada dinleyiciler arasında bulunan gençler arasında tartışma yaşanmış ve festival görevlileri tarafından alan dışına çıkartılarak olay büyümeden yatıştırılmıştı. Olayın ardından bir polis memuru engelli ve yaşlı bölümünde havaya iki el ateş açmış ve alanda izdiham yaşanmıştı. Bu nedenle Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve Festival Komitesi görevli polis memurundan şikâyetçi olmuş ancak kovuşturulmaya yer bulunmamış, Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ve 5 festival görevlisinin “görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama” suçlarıyla yargılanmasına karar verilmişti.

Bugün (21 Mart Pazartesi) görülen davada savcı mütalaasında sanıkların 3’üne beraat verirken; Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu için ‘hak yoksunluğu’ ile cezalandırılması istendi.

Fındıklı Belediyesi 25 Nisan Pazartesi günü saat 11.00’da Rize/Pazar Adliyesinde görülecek dava için dayanışma çağrısı yaptı.