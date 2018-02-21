Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan BM'ye çağrı: Filistin BM'ye üye olsun

Filistin Devlet Başkan Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'de (BM), "gözlemci" statüsünde bulunan Filistin'in "üye" ülke olarak tanınması çağrısında bulundu. Abbas, BM kararlarına karşın İsrail'in, kendisini uluslararası hukukun üstünde görerek, Filistin topraklarında yerleşimleri sürdürdüğünü söylerken, silahlara karşı olduklarını ifade ederek, "Silaha karşıyız; silahlar ve tanklar almak yerine okullar açıyoruz. Barış için diyalogları sürdürmeye hazırız. Kudüs'ün doğusunun Filistin'in başkenti olacağı, egemen bir Filistin devleti kurulmalı. BM'den bize yardımcı olmasını rica ediyoruz' dedi.