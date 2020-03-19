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Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü sürprizi

19 Mart 2020 08:39

Filistin'in Beytüllahim kentinde karantinada bulunan Koronavirüs hastası kadına, sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Filistin'de Koronavirüs vaka sayısının 44'e yükselmesiyle sağlık çalışanları, virüs bulaşan hastalara moral veriyor. Beytüllahim kentindeki karantina altında bulunan Koronavirüs taşıyan kadına sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Sağlık çalışanları şarkı söyleyerek doğum gününü kutladıkları kadına moral vermeye çalıştı.

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