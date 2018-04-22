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'Fi' dizisini tiye alan dizinin ilk fragmanı yayınlandı

22 Nisan 2018 18:27

Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi üçlemesinin uyarlaması olan ‘Fi' dizisinin, ‘Ti' adlı parodisi çekildi. Yayınlandığı Puhu TV'de yoğun ilgi gören Fi dizisinin final yapmasının ardından, internette yayınlanacak ‘Ti' yayına hazırlanıyor. Fi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi çekmiş ve geçtiğimiz aylarda yayınlanan final bölümüyle 2 sezon süren yayın hayatına veda etmişti. Fi dizisi şimdi farklı bir bakış açısıyla yeniden izleyici karşısına geçiyor. Dizi, takıntılı tipleriyle eğlenceli bir bakış açısıyla ‘Ti' adı ile ele alınıyor. Ay Yapım imzalı ‘Fi'den yola çıkarak hazırlanan parodi ‘Ti', 10'ar dakikalık bölümler halinde mini dizi şeklinde, genç yönetmen Evliya Çelebi tarafından yazılıp, yönetiliyor. Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin canlandırdığı ‘Can Manay', ‘Duru Durulay', ‘Deniz', ‘Eti' gibi ilginç Fi karakterleri, Ti'de ‘Tan Malay', ‘Dudu Dudulay', ‘Enis', ‘Ülker' gibi isimlerle karşımıza çıkıyor. Bu defa Evliya Çelebi, Ebru Yıldız, İlhan Soner Şalap, Arda Kıral, Aşkın Çağla Çelebi gibi oyuncuların canlandırdığı parodi tipler dizideki oyunculara benzerlikleriyle ilgi çekiyor. Dizinin görüntü yönetmenliğini ise Mustafa Ekinci üstleniyor. Dizinin ilk bölümü 3 Mayıs'ta yayınlanacak.

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