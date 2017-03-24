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“FETÖ'nün yargıda güçlenmesinin faili CHP’dir” diyen Bozdağ, Fethullah Gülen için ne demiştir?

24 Mart 2017 20:39

“FETÖ’nün yargıda güçlenmesinin faili CHP’dir” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 2011 yılında Fethullah Gülen ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı bir konuşma tekrar gündeme geldi. Bozdağ, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Gülen’in ”bu ülkede yetişen değerli bir kıymet” olduğunu savunurken “Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmet yapıyor. Her şeyi de açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık, her şeyi gözünün önünde olan” ifadelerini kullanıyor.

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