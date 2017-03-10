T24 LogoT24 Logo
Haberler

FETÖ'den ihraç edilen emniyet müdürüne sokak ortasında tekme tokat dayak

10 Mart 2017 19:44

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3. sınıf Emniyet Müdürü Güvenç Erdoğan, tartıştığı Ramazan Ç. adlı bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre daha önce Samsun-Çarşamba Havalimanı Şube Müdürü görevinde bulunan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3. sınıf Emniyet Müdürü Güvenç Erdoğan, tartıştığı Ramazan Ç. adlı bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Olayı haber alan polis ekipleri Ramazan Ç.'yi gözaltına alırken, meslekten ihraç edilen eski müdür Güvenç Erdoğan'ı da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi.

ETİKETLER

FETÖSamsunihraçemniyet müdürüsokak ortasındatekme tokat dayakvideoizle

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24