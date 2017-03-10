FETÖ'den ihraç edilen emniyet müdürüne sokak ortasında tekme tokat dayak

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3. sınıf Emniyet Müdürü Güvenç Erdoğan, tartıştığı Ramazan Ç. adlı bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre daha önce Samsun-Çarşamba Havalimanı Şube Müdürü görevinde bulunan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3. sınıf Emniyet Müdürü Güvenç Erdoğan, tartıştığı Ramazan Ç. adlı bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Olayı haber alan polis ekipleri Ramazan Ç.'yi gözaltına alırken, meslekten ihraç edilen eski müdür Güvenç Erdoğan'ı da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi.