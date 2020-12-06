Feride Balkan Karaca paylaştı; Cem Karaca'nın 3.5 yaşındaki oğlu ile düet yaptığı anlar...

Anadolu Rock müziğin önemli ismi Cem Karaca’nın eşi Feride Balkan Karaca, Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile onun 3.5 yaşında olduğu yıllarda yaptığı düeti paylaştı.

Feride Balkan Karaca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Cem Karaca ile oğlu Emrah Karaca'nın ilk kez bir şarkıda bir arada olduklarının anısını da paylaştı.

O dönem Cem Karaca'nın Almanya'da olduğunu ifade eden Feride Karaca, uzaklarda olan Cem Karaca'nın bu parçayı dinlesin diye gönderdiklerini yazdı.

Emrah Karaca ise, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, annesi Feride Karaca'nın eski kasetlerden bulduğu ve babası Cem Karaca ile 3.5 yaşındayken yaptığı düete yer verdi.

Emrah Karaca, "Valide Instagram'da paylaşmış. Babam Almanya'dayken ona yolladığımız eski kasetlerden bulmuş, yaptırmış ve böylece babamla ilk düetim olmuş. Gerçi ilk zamanlarım ama fena değil 3,5 yaş civarı ve o dönem favori şarkım 'Maden Ocağının Dibinde…" diye yazdı.