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Spor

Derbide, Fenerbahçe ve Beşiktaş spikerlerinin gol sevinci ekrana böyle yansıdı

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı’nda seyircisi önünde ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı

20 Aralık 2021 09:43

T24 Video Servisi

Kadıköy’de haftanın 4 gollü derbisinde gülen çıkmadı. Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı’nda seyircisi önünde ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Haftanın sonucu merakla beklenen derbisinde 2 kez öne geçen sarı lacivertliler Beşiktaş’ın gollerine engel olamayınca 1 puana razı oldu ve zirve yarışında yine puan kaybetti.

Maçta atılan gollere iki takımın televizyon kanalındaki spikerlerin atılan goller sırasında yaşadığı sevinç anları ekrana yansıdı. Fenerbahçe'nin ağları havalandırması FB TV'de sevinçle karşılanırken, Beşiktaş TV'de de burukluk yarattı. 

Aynı durum Beşiktaş ağları havalandırdığında FB TV'de yaşandı. 

İşte o anlar.

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