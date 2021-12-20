Derbide, Fenerbahçe ve Beşiktaş spikerlerinin gol sevinci ekrana böyle yansıdı

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Kadıköy’de haftanın 4 gollü derbisinde gülen çıkmadı. Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı’nda seyircisi önünde ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Haftanın sonucu merakla beklenen derbisinde 2 kez öne geçen sarı lacivertliler Beşiktaş’ın gollerine engel olamayınca 1 puana razı oldu ve zirve yarışında yine puan kaybetti.

Maçta atılan gollere iki takımın televizyon kanalındaki spikerlerin atılan goller sırasında yaşadığı sevinç anları ekrana yansıdı. Fenerbahçe'nin ağları havalandırması FB TV'de sevinçle karşılanırken, Beşiktaş TV'de de burukluk yarattı.

Aynı durum Beşiktaş ağları havalandırdığında FB TV'de yaşandı.

İşte o anlar.