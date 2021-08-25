Fazıl Say, konserine Genco Erkal'ı alkışlayarak başladı: Böyle bir rezilliğin ve cahilliğin, böyle büyük bir sanatçıya yapılmaması gerekiyor

Piyanist Fazıl Say, Çeşme'de verdiği konseri sırasında yaptığı açıklamada tiyatro sanatçısı Genco Erkal'a desteğini yineledi.

Konserine başlarken yaptığı konuşmada, Erkal'ın 83 yaşında bir sanatçı olduğunu ve muhalif tweetleri nedeniyle 4 yıl hapsi istendiğini hatırlatan Say, "Böyle bir rezilliğin ve cahilliğin, Genco Erkal gibi büyük bir sanatçıya yapılmaması gerekir diye düşünüyorum. Hayatını tiyatroya verdi. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından birinden bahsediyoruz" dedi.

Erkal'ı ayakta alkışladığını söyleyen Say, seyircilerden de alkışlarla destek aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından "Çeşme’de Genco Erkal için kısa bir konuşma ve ayakta alkış. Devamında Genco Erkal için çaldığım Kara Toprak eserim ve Çeşmeliler ile beraber ayakta alkış. #gencoerkalyalnızdeğildir " ifadeleriyle paylaştı.

TIKLAYIN- Fazıl Say: Genco Erkal Türkiye'dir, kılına dokundurmayacağım Genco'muzun; rezillik bu, artık yetti!

Ne olmuştu?

2016 yılında ihbar e-postasıyla başlatılan soruşturmada, Ayder Yaylası’nın betonlaşmasına tepki gösteren bir tweeti ile Cumhurbaşkanı’nın diplomasını sorgulayan ve başkanlık sistemini eleştiren 2016 yılına ait 2 adet sosyal medya paylaşımı sebebiyle usta tiyatro sanatçısı Erkal hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti. Usta sanatçı, ilk defa cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.