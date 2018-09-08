Fatih Terim'den yeni yabancı kuralı kararına sitem: Ben bu işten hakikaten sıkıldım

Fatih Terim, son günlerde tartışılan yabancı sayısı konusunda da çok sert açıklamalar yaptı ve konuyu gündeme taşıyan Şenol Güneş'i üstü kapalı şekilde eleştirdi. Terim, "Konunun konuşulması doğru değil. Yabancı sınırı işinden hakikaten sıkıldım. Bu işin çıkmasında, uygulanmasında ben varım. Emeği geçenlerden biriyim. Arkadaşlar (teknik adamlar) o gün çok netti. Bugün ne oldu da dönüldü. Bu kural 14 yabancı kuralı değil, bu kural 14 Türk kuralı. Siz 14 Türk almak zorundasınız. İsterseniz hiç yabancı almazsınız. Kadro sınırı olmasını istemiştik o dönemde. 28 yapmıştık. Kaleci için bir tanesi Türk olmalı diye kaleciyi koruyan bir kural getirmiştik. Türk oynadıkça bir fon aracılığıyla maddi yardım diye işe başladık ama sonradan bunlar kesildi. Avrupa'da takımlarımızın rakipleriyle başa çıkması için onların 20 yabancısı var deniyordu. Haksız rekabeti ortaya koyan bir durum vardı buna da yardımcı oldum. Bugün Avrupa'da oynayan Türk oyuncu sayısı daha fazla. Ben 4 yabancı ile Avrupa şampiyonu olmuş bir hoca olarak ne diyebilirim? Geri al, olmadı yasaklayalım" ifadesini kullandı.