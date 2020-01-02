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Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti

02 Ocak 2020 12:56

İstanbul Fatih’te kimliği öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda donarak hayatını kaybetti. Merdivenlerde battaniyeye sarılı şekilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Emin Sinan Mahallesi-Yeniçeriler Caddesi üzerinde merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivende hareketsiz halde duran kişiye yaptığı ilk incelemede kişinin donarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri kişinin cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve isminin İbrahim olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İBB, geçtiğimiz hafta kış hizmetleri vermeye başladığını duyurmuş, sokakta yaşayan vatandaşların görülmesi halinde 153'ün aranması gerektiği çağrısında bulunmuştu. 

Tıklayın: İBB, evi olmayan vatandaşlar için kış hizmeti çalışmalarına başladı

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