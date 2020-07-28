Fatih'te İBDA-C işaretli şeriat yürüyüşü

Bazı şeriatçı grupların, İBDA-C işaretleri ve sloganlarıyla Fatih çevresinde şeriat bayraklarıyla yürüyüş düzenlediğine dair yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Bazı şeriatçı grupların, İBDA-C işaretleri ve sloganlarıyla Fatih çevresinde şeriat bayraklarıyla yürüyüş düzenlediğine dair görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fatih’te Divan Yolu Caddesi üzerinde salavat getirip tekbir çeken sarıklı bir gruptakilerin elleriyle şeriatçı ‘İBDA’ örgütünün işaretini yaparak yürüdüğü görülüyor.