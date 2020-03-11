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Fatih Portakal: Yeni Yaşam Gazetesi'ni unuttum; telafisini yapacağım

Portakal haber bülteninde sadece 4 gazetecinin adını söyledi

11 Mart 2020 13:11

Fox TV sunucusu Fatih Portakal, Libya'da şehit olan MİT mensubuyla ilgili yaptıkları haberler sonrası tutuklanan gazetecileri anlattığı haberde, bazı gazetecilere yer vermedi. Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Odatv muhabiri Hülya Kılınç ve Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'e haberde yer veren Portakal, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser'in ise adını anmadı. Yayınlanan haberde Kılıçdaroğlu’nun söz konusu gazetecilere seslendiği bölüm de sansürlendi. 

Fatih Portakal'ın, aynı gerekçeyle tutuklanan Yeni Yaşam Gazetesi çalışanlarının adını anmaması üzerine, Yeni Yaşam Gazetesi açıklama yaptı. Açıklamada, "Fatih Portakal, FOX ana haberde tutuklanan gazetecilerin isimlerini sayarken arkadaşlarımızı görmezden geldi. Yayınlanan haberde Kılıçdaroğlu’nun arkadaşlarımıza seslendiği bölüm de sansürlendi" ifadelerine yer verildi. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında tutuklanan gazetecilerin isimlerini saymış ve “Bu ülkenin onurusunuz” demişti. Tutuklanan gazeteciler Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’ne götürülmüştü. 

"Onları unuttum, telafisini yaparım"

Sosyal medyada "sansür" tepkilerine yol açan söz konusu haber ile ilgili Fatih Portakal, T24'e açıklama yaptı. 'Neden aynı haberden dolayı tutuklanan bazı gazetecileri anarken, bazılarını es geçtiniz?' sorusu üzerine Portakal, "Onları unuttum. Telafisini yaparım" diye konuştu. 

Ana haber bülteninde de konuyla ilgili açıklama yapan Fatih Portakal, söz konusu programda Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser'in ise adını anmamasının kasti olmadığını söyleyerek, "Herhangi bir sansür söz konusu değil, isimleri saymayı ben unuttum, benim hatam" dedi. Öte yandan haber bülteninde kullanılan fotoğrafın Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik'e ait olmadığı, başka bir Ferhat Çelik'e ait olduğu anlaşıldı.

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