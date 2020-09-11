Fatih Erbakan, Simone de Beauvoir için "Biseksüel bir adam" dedi

Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir TV programında Fransız feminist kadın yazar Simone de Beauvoir hakkında söyledikleriyle çok konuşuldu. Erbakan, kadın yazar Beauvoir için "Biseksüel bir adam" ifadesini kullandı.

Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi'ne neden karşısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İstanbul Sözleşmesi dayanmış olduğu paradigma nedeniyle sıkıntılı bir sözleşmedir. Nedir o paradigma? Toplumsal cinsiyet paradigması. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yaygın olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri. Avrupa'da kadına en yüksek şiddet oranı Danimarka, Finlandiya ve İsveç'te gerçekleşiyor. Uluslararası Af Örgütü'nün araştırması. Dünyada en çok tecavüz 50 bin tecavüzle Finlandiya'da gerçekleşiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği tecavüzü, şiddeti engellese orada engellerdi. Bir tane Fransız felsefeci Simone de Beauvoir , 1949 senesinde, biseksüel bir adam. Toplumsal Cinsiyet teorisini ortaya atanlardan biri."